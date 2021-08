In Fußach warten heute nur 71 Minuten

Nicht ganz alltäglich ist der heutige Nachtrag in der Vorarlbergliga zwischen Fußach und Höchst. Der Grund: Am 24. Juli - als in ganz Vorarlberg starke Unwetter tobten - passierte auf der Sportanlage Müß etwas, was es in der 25-jährigen Vereinsgeschichte der Fußacher zuvor noch nie gegeben hatte: Ein Spiel musste wegen zu starker Regenfälle abgebrochen werden, eben ausgerechnet das Derby gegen Höchst. Das geschah bereits in der 19. Minute, beim Stand von 1:0 für Fußach - und genau da wird jetzt weitergespielt. Die Partie dauert nur 71 Minuten, die Hausherren gehen mit der Führung ins Match (18.30).