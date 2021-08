„Famagusta? 40 Grad - Rapid muss vorlegen“

Heiße Atmosphäre

„Das traut man ihnen hier in Zypern jetzt auch zu“, so Kvilitaia. „Für Rapid wird es hart, sie müssen daheim vorlegen.“ Weil das Rückspiel in Larnaca brutal werden kann. „Die Fans sind fanatisch, kommen auch zum Hotel. Die Atmosphäre bei unserem Cupsieg war unglaublich. Und hier hat es teilweise 40 Grad, ist es auch nach dem Sonnenuntergang heiß. Daran muss man sich erst gewöhnen.“ Was Rapid 2008 nicht gelang ...