Erstmals seit sechs Wochen Intensivpatientin

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Dienstag erstmals seit längerer Zeit wieder unter den Wert von 50 gesunken und liegt bei 46,4. Nur im Pongau (60,2) und Pinzgau (54,4) liegt sie noch über der bedeutenden Schwelle. Die ist deshalb so wichtig, weil ab diesem Wert in Deutschland das Aussprechen einer Reisewarnung geprüft wird. Eine solche wäre für den gerade wieder auf die Beine kommenden Tourismus fatal. Seit gut einer Woche geht die Inzidenz in Salzburg aber wieder kontinuierlich zurück.