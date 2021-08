„Dancing Stars“: Zwei neue Profitänzer dabei

Kreuter Chefchoreografin

Profitänzerin Conny Kreuter ist bei der aktuellen Staffel in einer neuen Funktion mit dabei - als „Dancing Stars“-Chefchoreografin wird sie für die Show-Einlagen verantwortlich zeichnen und die Paare bei ihren Choreografien unterstützen. Die Profitänzerin stieß 2016 zu den „Dancing Stars“. Ihr Tanzpartner in der zehnten Staffel des ORF-1-Tanzevents war Fadi Merza, in der elften Staffel tanzte sie mit Norbert Schneider und erreichte mit Michael Schottenberg 2019 sowie mit Cesar Sampson 2020 das Finale.