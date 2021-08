Deutscher (73) stürzte auf Ahornspitze in den Tod

Ein Deutscher (73) war ohne Begleitung auf der Ahornspitze unterwegs, als am Montag gegen 13.50 das Unglück seinen Lauf nahm: Er dürfte laut Polizei ca. 50 Meter unter dem Vorgipfel ausgerutscht sein und stürzte in der Folge rund 100 Meter durch felsiges Gelände ab. Vermutlich, so die Polizei, war er auf der Stelle tot.