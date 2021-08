Gleich acht Tore als Visitenkarte zum Ligaeinstand

Die SPG Großwalsertal war in der vergangenen Saison der einzige Verein im Vorarlberger Unterhaus, der alle seine Liga-Spiele siegreich absolvieren konnte - und damit von der 1. Landesklasse in die Landesliga aufstieg. Wer glaubte, dass die Walser eine Etage höher mit Anlaufproblemen zu kämpfen hätten, wurde am Wochenende eines Besseren belehrt! Und wie! Zum Einstand „beschenkte“ die Elf von Spielertrainer Oskar Eller die Juniors des FC Dornbirn mit gleich acht Toren.