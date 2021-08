Reihenhaus in Flammen: Bewohner entkamen Inferno

Feueralarm am Montag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Pians (Bezirk Landeck): In einer Reihenhaussiedlung stand ein Wohngebäude in Brand. Dieser dürfte zunächst in einem Carport ausgebrochen sein. Dutzende Florianijünger standen im Einsatz - alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.