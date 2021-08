„Können mangels Mitarbeitern nicht öffnen“

„Wir haben viel Geld investiert und es sind auch viele Gäste da. Dennoch können wir nur 20 Prozent unserer Möglichkeiten ausschöpfen“, sagt Otto Großegger. Der Hotelier und Skischulchef ist alarmiert: Gut 2,5 Millionen Euro hat er am Katschberg in den vergangenen Jahren in sein Appartementhaus Speckalm und in seine Frühstückspension Bergnest gesteckt. Richtig loslegen kann er trotzdem nicht: Großegger sucht immer noch händeringend acht Mitarbeiter für seine Betriebe. „Wir haben 50 Prozent unserer Stammmannschaft verloren, weil wir im Winter nicht aufsperren konnten“, berichtet Großegger.