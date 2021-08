Prost! Messi urlaubt mit einem alten Bekannten

Beide in Badehosen, Suarez gar im Mickey-Mouse-Style, beide mit türkisfarbenem Drink in der Hand, beide ihre austrainierten Bodys präsentierend, posen die Beachboys für die Social-Media-Welt. Die Chemie zwischen den ehemaligen Sturmpartnern beim FC Barcelona stimmt offenbar immer noch. Schon damals war bekannt geworden, dass Familie Messi und Familie Suarez gerne Zeit miteinander verbringen, auch außerhalb des Stadions Camp Nou. Alte (fußballerische) Liebe rostet eben nicht, auch wenn Suarez inzwischen für Atletico Madrid auf Torejagd geht und in der abgelaufenen Saison Messi und Co. gar den Meistertitel wegschnappte.