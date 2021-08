„French Quarter Festival“: Musik wie im „Big Easy“

„French Quarter Festival“, ein neues Konzept

Wie ein Herzschlag pulsiert die Musik durch diese Stadt in Louisiana und das nicht nur während des Mardi Gras oder all den anderen Festivals. 1998 wurde durch Initiative des Entertainers und Musikers Markus Linder das erste „New Orleans Festival“ im Zentrum der Alpen abgehalten. Aber auch in diesem Jahr kann das renommierte Festival nicht in gewohnter Manier stattfinden. Markus Linder und Bernhard Vettorazzi vom Innsbruck Marketing haben deshalb mit dem „French Quarter Festival“ ein neues, kleinformatigeres Konzept ins Leben gerufen, um den Geist und das Gefühl des „Big Easy“ diesen Sommer doch noch hin zu bekommen.