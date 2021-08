Pilze aus dem Süden erobern die heimischen Wälder

Die Schwammerljäger sind in Tirol wieder auf der Pirsch. Auch Mikrobiologe Martin Kirchmair durchstreift gerne die Wälder. Doch er begnügt sich nicht mit Steinpilz, Eierschwammerl und Parasol. Denn für seine Forschungen hat Kirchmair Exotischeres im Visier: „Man findet immer häufiger Pilzarten in Tirol, die eigentlich in südlicheren Gefilden daheim sind und früher bei uns nur vereinzelt auftraten“.