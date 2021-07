TV-Lady rechtfertigt ihren Dialekt: „Bin stolz!“

Nach Kritik an ihrem Akzent bei Olympia-Diskussionsrunden hat die britische BBC-Moderatorin Alex Scott die Vorwürfe zurückgewiesen und zum Gegenangriff angesetzt. „Ich bin aus einer Arbeiterfamilie in Ostlondon, Poplar, Tower Hamlets & ich bin STOLZ“, twitterte die frühere englische Fußball-Nationalspielerin am Freitag. „Stolz auf das junge Mädchen, das Hindernisse überwand und stolz auf meinen Akzent. Das bin ich, es ist meine Reise, mein Mut.“