Der Sommer bleibt auch im August verregnet

40 Prozent mehr Regen

Auch wenn stabiles Hochsommerwetter derzeit noch nicht in Sicht ist: Zumindest werden keine Unwetter, wie sie den Juli prägten, vorhergesagt. Laut ZAMG ist im Juli um 40 Prozent mehr Regen gefallen als im Vergleichszeitraum der vergangenen 20 Jahre, die Sonne ließ sich dafür weniger blicken – ein Minus von elf Prozent ist dokumentiert. In Linz wurde nur ein Hitzetag – also jenseits der 30-Grad-Marke – verzeichnet. Das liegt weit unterm Schnitt von sechs Hitzetagen. Im Jahr 2015 waren es im Juli sogar 18 an der Zahl.