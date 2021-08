Bio-Seesaibling vom Ursprung der Pielach

Schon im Namen offenbart sich das Besondere an diesen wertvollen Fischen aus dem Quellgebiet der Pielach. Denn Oliver Bures - in der Erscheinung einem schottischen Laird nicht unähnlich - hat dafür die sakral anmutende Abkürzung PIUS gewählt. Und die ist kein Zufall. Denn der Pilgerweg nach Mariazell führt an den Holzrundbecken vorbei. In die Haltung hat Bures Herzblut fließen lassen.