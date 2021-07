Klima: Transitforum sieht Österreich „schleichen“

„Wohin das Warten auf politische Entscheidungen geführt hat, sehen wir an den unzähligen Klimaschutzkonferenzen und Ankündigungen“, verweist Gurgiser auf viele gesteckte und wenig erreichte Ziele. In dem offenen Brief an die Bundesregierung zählt das Transitforum Klimaschutz-Maßnahmen auf mehrere Ebenen auf. Im Kern wird mehr Regionalität gefordert und ein „Überdenken der EU-Freiheiten beim Waren-, Personen-, Dienstleistungs-, Kapital- und Zahlungsverkehrs“.