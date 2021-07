Reisefieber: Lange Wartezeiten vor den Grenzen!

Europa im Reisefieber! Endlose Blechschlangen wälzen sich in die Urlaubsregionen. Vor dem Karawankentunnel bildete sich am Freitag ein elf Kilometer langer Stau. Und morgen, Samstag, werden sich noch mehr Reisende auf den Weg in den Süden machen, denn auch in Bayern haben die Sommerferien begonnen. Viele nehmen für ihren Urlaub am Meer lange Wartezeiten in Kauf.