Tirol: Bei strömendem Regen Bergtour in Sneakers

Wer denkt, dass es keine „Halbschuhtouristen“ in den Tiroler Bergen mehr gibt, wurde jetzt eines Besseren belehrt: Die Bergrettung Hall-Umgebung musste am Mittwochabend eine 25-köpfige deutsche Jugendgruppe vom „Köpflsteig“ oberhalb von Thaur (Bezirk Innsbruck-Land) bergen. Die Deutschen steckten unterkühlt in rund 1200 Metern fest.