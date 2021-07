Jugendgruppe am Berg verirrt - Einsatz in Tirol

In eine alpine Notlage geriet am Mittwoch eine 25-köpfige Jugendgruppe aus Deutschland im Tiroler Thaur (Bezirk Innsbruck-Land): Die Jugendlichen hatten sich mit ihren Betreuern in einem unwegsamen Gelände verstiegen. Bergretter und Feuerwehrleute kamen ihnen zu Hilfe. Ein 17-Jähriger erlitt durch einen Steinschlag eine Platzwunde.