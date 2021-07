Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Begi (acht Jahre) ist neuen Menschen gegenüber anfangs ängstlich. Im Training macht sie Fortschritte, dieses sollte auch im neuen Zuhause mit ihr fortgesetzt werden. Die hübsche Mischlingshündin sucht ein kinderloses Zuhause am Land bei hundeerfahrenen Menschen! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at