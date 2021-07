Ex-Justizminister baut neuen Stadtrechnungshof auf

Unabhängigkeit, Transparenz und Nachhaltigkeit sollen beim neuen Stadtrechnungshof im Mittelpunkt stehen. Ex-Justizminister und Ex-Rechnungshof-Chef Josef Moser wurde von Bürgermeister Christian Scheider als Leiter in die Arbeitsgruppe geholt. Moser begann als FPÖ-Klubchef, saß zwischen 2017 und 2019 als parteiloser Justizminister in der Regierung und war auch lange im Nationalrat. Alle Mechanismen der Kontrolle hat der Verwaltungsjurist zwischen 2004 und 2016 als Chef des Bundesrechnungshofs kennengelernt. „Damals war ich auch Direktor der internationalen Rechnungshöfe“, erzählte der 65-Jährige am Donnerstag aus seinem Urlaubsort am Lago Maggiore.