Heinz Gatej und die goldenen Jahre am Wörthersee

Musik aus der Kiste gab es in den 60ern und 70ern nicht

„Es war eine schöne Zeit, in der etwa in Klagenfurt, um den gesamten Wörther-, Hafner und Ossiacher See die Hölle los war. Ohne Musik aus der Kiste, wie heutzutage“, erinnert sich der pensionierte Versicherungsagent, der es mit 72 noch einmal wissen wollte: „Ich besorgte mir eine originale Fender Stratocaster, nahm mein Soloalbum ,Heinz und seine Gitarre’ auf und trete seither regelmäßig im Klagenfurter Eboardmuseum als Gastmusiker auf.“