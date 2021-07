Hickhack um Lienzer Investition bei den Bergbahnen

2017 wurde für den Ausbau der Beschneiungsanlage am Lienzer Zettersfeld gutes Geld in die Hand genommen. Wie viel es tatsächlich ist, darüber scheinen sich die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) und Aufsichtsratvorsitzender Franz Theurl nicht einig zu sein. Blanik will nicht die vereinbarte Summe überweisen, sondern sich an den Förderungen des Landes orientieren.