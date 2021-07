Beach Volleyball soll an den Wörthersee zurück

21 Jahre lang war Klagenfurt das Beachvolleyball-Mekka der Welt, mehr als 160.000 Fans sahen jährlich den Beach-Boys und Strandgirls in der Wörthersee-Arena bei ihren Festspielen in der Sandgrube zu. 2017 kam aber aus finanziellen Gründen der Schlussstrich. „Mr. Beach“ Hannes Jagerhofer zog nach Wien weiter, wurde dort wie ein Fürst empfangen. „Die letzten drei Turniere waren so schön, dass es kaum vorstellbar ist“, sagt der Feldkirchner. Politisch einstimmig werde in Wien alles durchgewunken, was Beach angeht.