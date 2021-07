Überfall mit Messer: Täter ist erst 15 Jahre alt

Mit einem Messer bedrohte der mit einer Strickmaske vermummte Täter die 63-jährige Angestellte in dem Lebensmittelgeschäft in Niederhollabrunn und forderte Geld. Die Frau und ihr Vorgesetzter versuchten noch, den Räuber am Griff in die Kassa zu hindern, doch dem Täter gelang mit knapp 60 Euro die Flucht.