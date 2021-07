Fußball-Party trotz spanischem Etikettenschwindels

Schon klar: Alleine Atléticos Keeper Jan Oblak mit 70 Millionen Euro Marktwert ist halb so teuer wie Salzburgs gesamte Mannschaft. Doch der Auftritt von Spaniens Meister, der extra aus Madrid zum Testkracher eingefolgen gekommen war, fiel dennoch in die Kategorie „Etikettenschwindel“. Stars wie Luis Suárez, Joao Felix, Kieran Trippier und Co.? Blieben alle zu Hause.