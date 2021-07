Profi fühlt sich von Ex-Klub St. Pölten gekränkt

„Hat mich gekränkt“

Der Zufall will es so, dass Muhamedbegovic wie beim SKN mit blau-gelben Trikot aufläuft. „Das beschäftigt mich nicht wirklich.“ Auch da der Abgang des 22-Jährigen bei den „Wölfen“ einen fahlen Beigeschmack hinterließ. „Außer mir wurde jeder Spieler verabschiedet. Der Verein meldete sich nach dem Abstieg nicht mehr.“ Was nicht spurlos an ihm vorüberging. „Das hat mich nach fünf Jahren schon gekränkt“, knurrt Muhamedbegovic, der mit der Vergangenheit endgültig abschließt, den Fokus nun auf Streda legt. Am Sonntag debütierte er bei der überraschenden 1:4-Liga-Pleite gegen Michalovce, Ahmet spielte durch.