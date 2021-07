Titmus besiegt Ledecky erneut, Milak auf und davon

Den Weltrekord über 200 m Kraul hält weiter Federica Pellegrini in 1:52,98 Min., aufgestellt in der Ära der Ganzkörperanzüge 2009 bei den Weltmeisterschaften in Rom. Die noch bis Donnerstag nächster Woche 32-Jährige wurde diesmal in 1:55,91 Siebente, sie bestritt ihr bereits fünftes Olympia-Finale in diesem Bewerb. 2008 hatte sie Gold geholt, 2004, Silber, 2016 und 2012 war Pellegrini Vierte bzw. Fünfte geworden.