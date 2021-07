100-Millionen-Euro-Spritze für Ärztezentren

Linz-LandDie Gründung von Primärversorgungszentren, in denen unterschiedliche Fachärzte, Therapeuten oder Pflegekräfte zu finden sind, geht zäh voran. Seit dem Start des Pilotprojekts in Enns 2017 folgten österreichweit nur 26 Eröffnungen. Geplant waren eigentlich 75. Jetzt will Minister Mückstein den Turbo zünden.