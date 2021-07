Bezirksinspektor Thomas Schachel (35)

Gelernter Elektroanlagentechniker, Rettungssanitäter, seit 2011 bei der Exekutive, jetzt Gruppenkommandant in der Inspektion Wurmsergasse. Bezirksinspektor Thomas Schachel sorgt in Rudolfsheim-Fünfhaus und Teilen Penzings für Recht und Ordnung. Sein Beruf ist Berufung, auch in der Freizeit. So konnte der 35-Jährige einen brutalen Vergewaltiger aus dem Verkehr ziehen, der vermutlich schon seinen nächsten Opfern auflauern wollte.