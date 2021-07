„Sex mit Puppe“: Ministerium überprüft Vereine

Nachdem ein „Krone“-Bericht fragwürdige Praktiken im Sexualkundeunterricht an einer Wiener Volksschule enthüllt hat, ist jetzt die Politik gefordert. Das Bildungsministerium steht vor der Ernennung einer Kommission, die all jene Vereine bestimmt, die Aufklärungsarbeit an Schulen leisten dürfen. Eltern sollten wachsam sein!