Heurige halten die heimische Weinkultur hoch

Vom Anbaugebiet Carnuntum rund um Bruck an der Leitha über die Thermenregion südlich von Wien, den Wagram sowie Traisen- und Kamptal bis hin natürlich in jenes Landesviertel, dem der Wein seinen Namen gab – so weit spannt sich das Reich der besten heimischen Winzer. Und dort – gewissermaßen direkt an der Quelle – sind dann natürlich auch die Top-Heurigen des Landes beheimatet. „Bei der diesjährigen Landesweinprämierung überzeugten auch diese wieder mit absoluten Spitzenprodukten“, wie Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann stolz erklärt.