Falsche Polizisten sind in Luxus-Viertel aktiv

„Warnung: Heute Vormittag am Ölberg waren zwei in Zivil gekleidete angebliche Kriminalbeamte unterwegs. Ihre Masche: ,Wir haben einen Einbrecher gefasst. Er hat angegeben, auch bei Ihnen eingebrochen zu haben. Ist Ihnen etwas aufgefallen?“ – eine private Meldung in den sozialen Netzwerke sorgt jetzt für Wirbel in Klosterneuburg. Die örtliche Polizei ist jedenfalls alarmiert, eine konkrete Anzeige gab es in diesem Fall aber noch nicht. Fakt ist: „Die Zahl der telefonischen Kontaktaufnahmen mit betrügerischem Hintergrund steigt rasant an. Die Bevölkerung ist zur Vorsicht angehalten“, so ein Beamter im Gespräch mit der „Krone“.