Syrisches Ehepaar mit Baustellenschild attackiert

Um 20.50 Uhr erging eine Anzeige an die Polizei, dass in der Fröbelgasse in Graz eine Schlägerei stattfinde. Insgesamt fünf Polizeistreifen fuhren zur Tatörtlichkeit. Am Tatort konnten, neben einer größeren Menschenmenge, zwei verletzten Personen und zwei Zeugen angetroffen werden.