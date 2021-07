Ein 16-Jähriger startet bei der Austria durch

Schnell in die Startelf

Geduld dürfte allerdings nicht unbedingt Koglers Sache sein. Der zeigte zwar Verständnis dafür, im Derby „nur“ als Joker zum Zug gekommen zu sein, will sich aber so schnell wie möglich für höhere Aufgaben empfehlen. „Ich bin schon heiß auf meinen ersten Startelfeinsatz“, grinste das Team-Küken. „Natürlich möchte ich so schnell wie möglich Stammspieler werden und mit der Mannschaft Vollgas geben“, fügte der Linksaußen der Violetten an.