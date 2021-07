Impfwochenende verlief wieder erfolgreich

LR Leja: Müssen am Ball bleiben

Auch Gesundheitslandesrätin Annette Leja resümiert: „Es ist äußerst erfreulich, dass dieses niederschwellige Angebot von so vielen Menschen in Tirol angenommen wird und sich mehr und mehr Tirolerinnen und Tiroler für die Impfung entscheiden. Trotzdem müssen wir weiter am Ball bleiben, um eine gute Durchimpfungsrate zu erzielen. Derzeit haben wir diese in vielen Gemeinden noch nicht erreicht: In einigen Tiroler Gemeinden liegen wir noch im Bereich der 40 Prozent. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, um zurück zur Normalität kehren zu können.“