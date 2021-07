Wiener Philharmoniker: Erwartete Extraklasse

Star-Bariton überzeugte

Der weltweit gefragte Bariton Matthias Goerne trug die Gesangspartien der orchestrierten Fassung der „Sechs Monologe aus Jedermann“ von Frank Martin vor. Klagend bereute er als „reicher Mann“ seine Sünden und bat Gott flehend um Vergebung. Der traurige, bedrückende Part dieses dreiteiligen Konzerts. Goerne blühte in seiner Rolle regelrecht auf, klammerte sich teilweise verzweifelt an seinen Pult, so, als ob ihm dieser Halt geben sollte, und stellte unter Beweis, warum er regelmäßig auf den international renommiertesten Bühnen zu hören ist. Kurz und knapp: Man kaufte dem deutschen Sänger seine Rolle zu einhundert Prozent ab.