Don Giovanni: „Die Atmosphäre von Schönheit“

Regie führt Romeo Castellucci, der in Salzburg mit seiner „Salome“ international Triumphe feierte und mehrfach ausgezeichnet wurde. „Teodor und ich haben die gleiche künstlerische Vision, wir sehen die Aufgabe der Kunst identisch. Was der Dirigent in der Musik zu Tage fördert, will auch ich in meiner Inszenierung. Vor allem entdeckte ich bei ihm brennende Leidenschaft, die wir auf die Bühne bringen wollen ... Dieser Don Giovanni wird lebendig und zeitgenössisch!“