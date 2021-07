4:1! Daniel Habesohn nach Top-Auftritt weiter

Der Wiener Daniel Habesohn ist am Sonntag in die dritte Runde des olympischen Tischtennis-Einzels eingezogen. Der seit Donnerstag 35-Jährige besiegte in seinem Tokio-Auftaktmatch Chew Zhe Yu aus Singapur 4:1 (7,9,8,-6,10). Sein Drittrundenspiel gegen den Portugiesen Marcos Freitas ist aktuell für Montag angesetzt. Später am Sonntag war mit Robert Gardos gegen den Briten Paul Drinkhall ein weiterer Österreicher im Zweitrunden-Einsatz. Liu Jia tritt da am Montag an.