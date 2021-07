Bergsteiger aus Tirol 200 Meter abgestürzt - tot

Traurige Gewissheit rund um einen 38-jährigen Tiroler: Nachdem am Freitagabend bereits ein Wanderer (34) nur mehr tot geborgen werden konnte, der im felsdurchsetzten Gelände des östlichen Schoaßkopfes bei Mieming in Tirol abgestürzt war, endete auch die Suche nach seinem Landsmann in Bayern tragisch. Der Mann war 200 Meter in den Tod gestürzt.