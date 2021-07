Wanderer stürzte bei Bergtour in Tirol in den Tod

Am Freitag kurz vor 18 Uhr erstatteten Angehörige des 34-Jährigen auf der Polizeiinspektion in Telfs die Anzeige, dass ihr Verwandter in den Morgenstunden mit dem E-Bike in Richtung Mieming gefahren sei und sie seither zu ihm keinen Kontakt mehr hätten. „Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass der 34-Jährige mit dem E-Bike nach Mieming fahren und über den östlichen Schosskopfgrat auf die westliche Mitterspitz wandern wollte“, heißt es seitens der Polizei.