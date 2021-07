Judo-Bund suspendiert Algerier nach Israel-Boykott

Nourine hätte in Tokio am Montag in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm gegen Butbul starten sollen. Daraufhin äußerten sowohl der Athlet als auch der Trainer in algerischen Medien die Absicht, nicht bei den Spielen anzutreten und begründeten dies damit, nicht gegen einen Israeli kämpfen zu wollen. Nourine hatte aus dem gleichen Grund bereits bei der WM 2019 auf einen Kampf verzichtet. „Wir haben hart dafür gearbeitet, um bei den Spielen dabei zu sein, aber die palästinensische Sache ist größer als das“, erklärte der 30-Jährige im algerischen Fernsehen.