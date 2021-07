Arabische Low-Cost-Fluglinien setzen auf Flughafen

Auch die Touristiker in Salzburg sehen die neuen Verbindungen mit Wohlwollen. Wie Gernot Hörwertner von der Tourismusgesellschaft des Landes zur APA sagte, seien die neuen Strecken ein wichtiger Schritt. Die internationale Reisetätigkeit werde wohl noch länger nicht das Niveau wie vor Corona erreichen. “Der Marktanteil arabischer Gäste in Salzburg lag zuletzt bei rund zwei Prozent. Vier von fünf Besuchern sind Sommergäste, die Erfrischung und Abkühlung suchen und eine Vorliebe für Seen, Wasser und Gletscher haben." So sind neben der Landeshauptstadt vor allem Zell am See, Kaprun, Krimml und Bad Gastein beliebte Ziele. Zwischen November 2018 und Oktober 2019 wurden im Bundesland rund 170.000 Ankünfte und 680.000 Nächtigungen von Gästen aus dem arabischen Raum registriert.