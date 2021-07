Prinz George: Süße Überraschung und Zoom mit Queen

Mitten in den Sommerferien auf dem Landsitz Anmer Hall in Norfolk hat der älteste Sohn von Prinz William und Herzogin Kate am Donnerstag seinen achten Geburtstag gefeiert. „Einen tollen“ noch dazu. Wie jetzt bekannt wurde, hatten seine Eltern eine süße Überraschung für den Fußball-verrückten Schulbuben. Seine Urgroßmutter Queen Elizabeth gratulierte ihm während eines Zoom-Calls.