Schutz und Hilfe, bevor das nächste Unwetter kommt

Einsatz für 50 Soldatinnen und Soldaten nach dem verheerenden Hochwasser in der Tiroler Festungsstadt Kufstein! Der Auftrag lautet, insbesondere den bei Unwettern gefährlich werdenden Mitterndorfer Bach von seinen immensen Verklausungen zu befreien. Mit großem Engagement gehen die Helfer in „Grün“ diese Aufgabe an - die „Krone“ war dabei.