Sechsstelligen Betrag mit Sozialbetrug ergaunert

Seit 2010 soll der Österreicher in einer kleinen Gemeinde im Bezirk Melk gelebt haben – wohl aber nur auf dem Papier. Denn eigentlich verbrachte er die letzten Jahre in Bulgarien. Die Ausgleichszulage, die ein Mindesteinkommen für Pensionsbezieher garantieren soll, sofern man im Inland wohnhaft ist, hat der 67-Jährige durch die Scheinanmeldung jedoch kassiert. Einen sechsstelligen Euro-Betrag soll er so illegal erhalten haben, ehe ihm Experten von Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt, der Finanzpolizei Melk, der lokalen Polizei und bulgarischen Behörden nach monatelangen Ermittlungen auf die Schliche kamen.