Bundesheer: Soldaten marschieren bald mit Robotern

Tanner sichert Geld zu

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, angereist via Black-Hawk-Hubschrauber zwischen Gipfelkreuz und Scharfschützen-Übungen, gibt sich am Mittwoch begeistert von den Robotic Trials: „An erster Stelle steht der Schutz unserer Soldaten. Da steht autonomes Fahren an erster Stelle. Und es zeigt, wie das Bundesheer mit Forschung und Wirtschaft zusammenwirkt.“ Neben Mut brauchte es in dem Bereich auch Geld, wie ein Redner sagt. „Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, zu unterstützen.“