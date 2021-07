Tiroler (78) nach Sturz mit Drehleiter geborgen

„So ein Einsatz ist nichts Außergewöhnliches“

Und warum musste der betagte Herr umständlich mittels Drehleiter geborgen werden? „Das kommt vor, wenn es entweder keinen Lift im Gebäude gibt oder der Fahrstuhl zu klein ist. In diesem Fall war aber ein Liegendtransport notwendig“, verdeutlicht der Sprecher der Leitstelle. Und ergänzt: „Zu so einem Einsatz kommt es in Innsbruck drei- bis viermal täglich.“ Was unter Augenzeugen solch eines Einsatzes für ordentliche Aufregung sorgt, „ist für uns daher gar nichts Außergewöhnliches mehr“.