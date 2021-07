Salzburg-Trainer Jaissle: „Erst einmal ein Schock“

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): „Wir hätten den Fans gerne ein Erfolgserlebnis geschenkt, es war aber, wenn man das gesamte Spiel betrachtet, ein verdienter Sieg für Salzburg. Wir haben das Momentum für uns gehabt, sind in einer extrem starken Phase von Salzburg mit einem Eigentor in Führung gegangen, haben es aber nicht nützen können. Dafür haben wir am Ende wohl zu schlecht verteidigt. Wir waren in allen Bereichen ein bisschen hinter Salzburg. Wir sind sicher enttäuscht, dass wir verloren haben, wir haben gesehen, was uns noch fehlt auf Salzburg. Wer gehofft hat, dass Salzburg durch den Umbruch an Qualität verloren hat, der hat sich getäuscht.“