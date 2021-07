Hochbetrieb beim Medizin-Aufnahmetest in Graz

Vor dem Einlass zur Registrierung und 3-G-Check warteten die Teilnehmer am Mittwoch in Scharen vor der Grazer Stadthalle. Manche kamen in Begleitung der Eltern, die meisten aber mit Freunden oder alleine. Nach letzten angespannten Blicken auf den Prüfungsstoff, ging es mit Maske und Sicherheitsabstand in die zugeteilte Halle. Zum diesjährigen Aufnahmetest für die Grazer Med Uni gab es insgesamt rund 2900 Anmeldungen, exakt 2242 nahmen dann auch daran teil. Ein Happy End gibt’s nur für die Besten – lediglich 360 Plätze werden für die Studiengänge Humanmedizin und Zahnmedizin vergeben.