UFO-Sichtung in der Steiermark sorgt für Aufregung

Drohnen, Minisatelliten

Auch über Drohnen, die nächtlich unterwegs sind und blinken wie Discokugeln, gibt es oft genug Erstaunen. Am meisten heuer wunderten sich viele Steirer aber, als weiße Flugobjekte wie im Gänsemarsch am Himmel auftauchten! „Das passiert, wenn Unternehmer Minisatelliten in die Erdumlaufbahn schicken. Das können dann pro Rakete Dutzende sein, die während des Starts aufgefächert wie eine Perlenschnur wirken und die man mit freiem Auge sieht“, weiß Franz Koidl vom Grazer Institut für Weltraumforschung. So wie beim Geschwader von Elon Musk Anfang Mai.